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«Спасибо, дорогой Лео Месси, за все, что ты дал южноамериканскому футболу на ЧМ! Легенда и пример того, как нужно верить в себя». Глава КОНМЕБОЛ Домингес о форварде

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес высказался про капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после поражения команды в финальном матче ЧМ-2026 от Испании (0:1, дополнительное время).

Источник: Спортс‘’

39-летний форвард забил 8 голов в 8 матчах турнира.

"Спасибо, дорогой Лео Месси, за все, что ты дал южноамериканскому футболу на чемпионатах мира!

Ты настоящая легенда и яркий пример того, как нужно верить в себя. Благодарим тебя за талант, рекорды, за то, что ты всегда вдохновляешь нас, за твой бойцовский дух.

Ты единственный в истории спортсмен, сумевший вернуть кубок домой", — написал Алехандро Домингес.

Почему Месси потерялся в финале.

Слезы Месси после поражения в финале ЧМ. Эпохальные кадры.