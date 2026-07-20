«Спасибо, дорогой Лео Месси, за все, что ты дал южноамериканскому футболу на ЧМ! Легенда и пример того, как нужно верить в себя». Глава КОНМЕБОЛ Домингес о форварде

39-летний форвард забил 8 голов в 8 матчах турнира.
"Спасибо, дорогой Лео Месси, за все, что ты дал южноамериканскому футболу на чемпионатах мира!
Ты настоящая легенда и яркий пример того, как нужно верить в себя. Благодарим тебя за талант, рекорды, за то, что ты всегда вдохновляешь нас, за твой бойцовский дух.
Ты единственный в истории спортсмен, сумевший вернуть кубок домой", — написал Алехандро Домингес.
Почему Месси потерялся в финале.
Слезы Месси после поражения в финале ЧМ. Эпохальные кадры.