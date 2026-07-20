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Ренато Мойкано: «Фото, где Месси купает Ямаля, масонское. Результат финала на чемпионате мира был известен заранее»

Боец UFC Ренато Мойкано считает, что результат финального матча чемпионата мира Испания — Аргентина (1:0 д.в.) был известен заранее.

Источник: Спортс‘’

«Фотография, на которой Месси купает Ямаля, очень масонская. Кто бы позволил футболисту купать младенца? Исход игры предрешен, они уже знают результат», — написал Мойкано в соцсетях по ходу матча.

Позже Мойкано добавил: «Илию Топурию принесли в жертву в Белом доме, чтобы Испания выиграла чемпионат мира».

2007: Месси купает Ямаля в ванночке, 2026: они сразятся в финале ЧМ. Все о том самом фото.

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