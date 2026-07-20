Ренато Мойкано: «Фото, где Месси купает Ямаля, масонское. Результат финала на чемпионате мира был известен заранее»

«Фотография, на которой Месси купает Ямаля, очень масонская. Кто бы позволил футболисту купать младенца? Исход игры предрешен, они уже знают результат», — написал Мойкано в соцсетях по ходу матча.
Позже Мойкано добавил: «Илию Топурию принесли в жертву в Белом доме, чтобы Испания выиграла чемпионат мира».
2007: Месси купает Ямаля в ванночке, 2026: они сразятся в финале ЧМ. Все о том самом фото.
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше