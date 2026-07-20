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Жена Овечкина о финале ЧМ: «Жара — сидеть невозможно, я задыхаюсь. Повезло, что мой муж играет в хоккей, а не в футбол»

Настасия Овечкина, жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, поделилась мнением о финале чемпионата мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

В решающем матче Испания победила Аргентину (1:0) в дополнительное время. Игра проходила на «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка. Александр и Настасия посетили финал.

"Я поняла одно: мне очень повезло, что мой муж играет в хоккей, а не в футбол. Тут такая жара, невозможно сидеть, я задыхаюсь.

Понимаю, что холод лучше — всегда можно тепло одеться, а здесь, я не знаю, что делать. Поэтому спасибо Александру Михайловичу, что вы играете в хоккей", — сказала Овечкина.

Овечкин с женой приехали на финал ЧМ-2026: «Ждем начало суперфинала! Ура!».

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