Жена Овечкина о финале ЧМ: «Жара — сидеть невозможно, я задыхаюсь. Повезло, что мой муж играет в хоккей, а не в футбол»

В решающем матче Испания победила Аргентину (1:0) в дополнительное время. Игра проходила на «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка. Александр и Настасия посетили финал.
"Я поняла одно: мне очень повезло, что мой муж играет в хоккей, а не в футбол. Тут такая жара, невозможно сидеть, я задыхаюсь.
Понимаю, что холод лучше — всегда можно тепло одеться, а здесь, я не знаю, что делать. Поэтому спасибо Александру Михайловичу, что вы играете в хоккей", — сказала Овечкина.
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