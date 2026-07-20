Овечкин о любимом футбольном комментаторе: «Уткин. Из нынешних? Черданцев»

— Когда «Спартак» и «Зенит» играют, вы за кого?
— Мне без разницы. Нравится просто смотреть счет.
— Ваш любимый футбольный комментатор?
— Василий Уткин.
— А из тех, кто сейчас работает? Генич, Нагучев, Черданцев, Шнякин?
— Черданцев, — сказал Овечкин.
Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги».
Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, “Балтика” и Guinness».
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