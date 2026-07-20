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Овечкин о любимом футбольном комментаторе: «Уткин. Из нынешних? Черданцев»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в шоу FONtour назвал любимых футбольных комментаторов.

Источник: Спортс‘’

— Когда «Спартак» и «Зенит» играют, вы за кого?

— Мне без разницы. Нравится просто смотреть счет.

— Ваш любимый футбольный комментатор?

— Василий Уткин.

— А из тех, кто сейчас работает? Генич, Нагучев, Черданцев, Шнякин?

— Черданцев, — сказал Овечкин.

Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги».

Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, “Балтика” и Guinness».

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