Президент Аргентины о Месси и критике ситуации в стране: «Уровень бедности — 30%, не отрицаем реальность. Лео 20+ лет на вершине футбола, дарил радость аргентинцам и достоин восхищения»

Точно так же, как они манипулировали видеозаписями с моим участием, используя монтаж на базе искусственного интеллекта, они вырывали слова из контекста, чтобы разжечь вражду там, где для нее нет никаких оснований. Но мы уже знаем, что представляет собой этот мусор под названием «социализм XXI века», — ведь именно так они и действуют, — заявил Милей.