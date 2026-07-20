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«Аргентины не существовало, Испания 4:0 должна была победить, она на 2−3 головы выше». Журналист и друг Роналду Агирре о финале ЧМ

Эду Агирре, испанский журналист и друг Криштиану Роналду, раскритиковал игру сборной Аргентины в финале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Аргентинцы уступили испанцам (0:1) в финальном матче чемпионата мира.

"Их просто не существовало. В футбольном плане — и мы говорили об этом с самого начала — Испания на две-три головы выше Аргентины. Вот и все, им не могло вечно так везти.

Сегодня счет должен был быть 4:0. Испания продемонстрировала явное превосходство в игре… У соперника не было моментов — ни единого шанса у Аргентины. В конце они пытались спастись в отчаянной суматохе, но, если бы они забили, это было бы несправедливо.

Весь мир видел, что произошло с отмененным голом Нико Уильямса. Испания — заслуженный чемпион", — заявил Агирре после игры в программе El Chiringuito.