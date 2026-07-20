«Аргентины не существовало, Испания 4:0 должна была победить, она на 2−3 головы выше». Журналист и друг Роналду Агирре о финале ЧМ

Сегодня счет должен был быть 4:0. Испания продемонстрировала явное превосходство в игре… У соперника не было моментов — ни единого шанса у Аргентины. В конце они пытались спастись в отчаянной суматохе, но, если бы они забили, это было бы несправедливо.