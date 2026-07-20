«Месси — молодец. Был единственным у Аргентины, кто хотел победить». Фетисов о финале ЧМ

В решающем матче турнира Аргентина уступила Испании (0:1) в дополнительное время. 39-летний Месси завершил турнир с 8 голами и 4 ассистами в 8 матчах.
"С уважением отношусь к Месси, он вообще молодец.
Лео был лидером, а также единственным человеком, который хотел победить в финале в составе Аргентины", — сказал Фетисов.
Месси впервые не создал голевых моментов в матче ЧМ, выйдя в стартовом составе. Форвард Аргентины сыграл 120 минут против Испании.
Аргентина ни разу за 120 минут не попала в створ ворот Испании в финале ЧМ-2026. Ударов не было до 117-й.