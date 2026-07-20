Президент AFA — Месси: «В словаре нет слов, чтобы отблагодарить тебя, капитан. Ты вечен, Лео. Ты гигант. Ты сделал Аргентину самой счастливой страной в мире»

"История, которая становится вечной. В словаре нет слов, подходящих для того, чтобы отблагодарить тебя за все, что ты нам дал, капитан. За твой футбол, за твое непоколебимое лидерство на поле и за его пределами, а также за то, что ты научил целый народ мечтать и бороться, вложив в это дело сердце, до последней секунды.