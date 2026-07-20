Месси о поражении в финале ЧМ-2026: «Боль сильна, и потребуется время, чтобы рана затянулась. Но я запомню и хорошее. Нам снова удалось объединить Аргентину. Поздравляю Испанию»

"Боль сейчас очень сильна, и потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраню в памяти все хорошее. Те матчи, которые мы сумели перевернуть, отдавая на поле все силы, навсегда останутся в истории. Поддержка всей страны, а также труд и самоотверженность этой команды вновь помогли нам оказаться среди лучших сборных мира. Сейчас оценивать то, чего мы добились, но эта команда дошла до двух финалов чемпионата мира подряд.