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Месси о поражении в финале ЧМ-2026: «Боль сильна, и потребуется время, чтобы рана затянулась. Но я запомню и хорошее. Нам снова удалось объединить Аргентину. Поздравляю Испанию»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в соцсети после поражения от команды Испании в финале ЧМ-2026 (0:1, дополнительное время).

"Боль сейчас очень сильна, и потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраню в памяти все хорошее. Те матчи, которые мы сумели перевернуть, отдавая на поле все силы, навсегда останутся в истории. Поддержка всей страны, а также труд и самоотверженность этой команды вновь помогли нам оказаться среди лучших сборных мира. Сейчас оценивать то, чего мы добились, но эта команда дошла до двух финалов чемпионата мира подряд.

От всего сердца спасибо каждому за поздравления, поддержку и каждое сообщение. Нам снова удалось объединить всю страну, почувствовать себя единым целым и вместе разделить огромную гордость за то, что мы аргентинцы.

Также хочу поздравить сборную Испании с чемпионством", — написал Месси.

Почему Месси потерялся в финале.