Роналду лайкнул видео с выступлением журналистки об Аргентине на ЧМ: «Они должны были вылететь на пять матчей раньше. ФИФА — одна из самых коррумпированных организаций»

Форвард сборной Португалии поставил лайк посту в инстаграм-аккаунте испанского телешоу Espejo Publico с фрагментом выступления журналистки Пилар Родригес после полуфинального матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией (2:1).
«Аргентина должна была вылететь еще где-то на пять матчей раньше, если бы не помощь от ФИФА. ФИФА — одна из самых коррумпированных организаций на Земле. Вот почему я совсем не боюсь Аргентины — я боюсь Инфантино», — сказала Родригес в видео.
Сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира, где уступила Испании (0:1, доп. время). Португалия вылетела, проиграв испанской команде в ⅛ финала.
Скриншот: instagram.com/espejopublico.