Роналду лайкнул видео с выступлением журналистки об Аргентине на ЧМ: «Они должны были вылететь на пять матчей раньше. ФИФА — одна из самых коррумпированных организаций»

«Аргентина должна была вылететь еще где-то на пять матчей раньше, если бы не помощь от ФИФА. ФИФА — одна из самых коррумпированных организаций на Земле. Вот почему я совсем не боюсь Аргентины — я боюсь Инфантино», — сказала Родригес в видео.