Жена Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Ты всегда будешь лучшим, Лео. Что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки. Горжусь, что иду по жизни рядом с тобой»

"Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только благодаря таланту, но еще и потому, что ты всегда оставался собой. Потому что, что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки, всегда сражаешься до конца и отдаешь все силы до последней секунды. Эта сила, характер и способность подниматься снова и снова — вот что делает тебя особенным.