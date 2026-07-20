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Жена Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Ты всегда будешь лучшим, Лео. Что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки. Горжусь, что иду по жизни рядом с тобой»

Антонелла Рокуццо, жена форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, опубликовала пост со словами поддержки супругу после поражения в финале чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Сборная Аргентины не смогла защитить титул чемпиона мира, уступив Испании в финале ЧМ-2026 (0:1, доп. время).

"Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только благодаря таланту, но еще и потому, что ты всегда оставался собой. Потому что, что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки, всегда сражаешься до конца и отдаешь все силы до последней секунды. Эта сила, характер и способность подниматься снова и снова — вот что делает тебя особенным.

Спасибо, что каждый день учишь нас, что настоящий успех достигается трудом, самопожертвованием, упорством и верностью себе. Ты лучший пример для наших детей и источник вдохновения для миллионов людей. Я восхищаюсь тобой сильнее, чем можно выразить словами, и безмерно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой. Я очень тебя люблю", — написала Антонелла Рокуццо в инстаграме.

***

Месси не смог сдержать слез после поражения в финале ЧМ.