«Пиндосы устроили тараканий цирк». Актера Гайдуляна раскритиковали поклонники группы BTS за высказывание о шоу в перерыве финала ЧМ

Когда я смотрю ЧМ по футболу, я хочу смотреть ЧМ по футболу. Когда я смотрю Супербоул, я хочу смотреть Супербоул. Я не хочу смотреть Супербоул, когда смотрю ЧМ по футболу. И все эти шоу, которые совсем не присущи чемпионату мира по футболу, вызывают у меня негативную реакцию, потому что это коммерция, а хочется чего-то настоящего.