Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
21.07
Мьельбю
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.20
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
21.07
Сабах
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.25
П2
4.87
Футбол. Лига чемпионов
21.07
Арарат-Армения
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21.07
Иберия 1999
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.81
П2
1.89
Футбол. Лига чемпионов
21.07
Орхус
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.20
П2
3.73
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

«Пиндосы устроили тараканий цирк». Актера Гайдуляна раскритиковали поклонники группы BTS за высказывание о шоу в перерыве финала ЧМ

Звезду сериала «СашаТаня», актера Андрея Гайдуляна раскритиковали поклонники группы BTS за негативное высказывание о шоу в перерыве финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Напомним, в перерыве финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной (1:0) выступили BTS, Мадонна, Шакира и Джастин Бибер.

Артист опубликовал сторис в инстаграме с критикой шоу:

«Пиндосы устроили цирк тараканий в перерыве чемпионата мира».

После этого поклонники группы BTS стали писать негативные комментарии в адрес актера.

"У меня нет никаких претензий к группе BTS. Они отличные ребята. Проблема в том, что я люблю все настоящее, или, как сейчас говорят, аутентичное.

Когда я смотрю ЧМ по футболу, я хочу смотреть ЧМ по футболу. Когда я смотрю Супербоул, я хочу смотреть Супербоул. Я не хочу смотреть Супербоул, когда смотрю ЧМ по футболу. И все эти шоу, которые совсем не присущи чемпионату мира по футболу, вызывают у меня негативную реакцию, потому что это коммерция, а хочется чего-то настоящего.

У меня нет претензий ни к каким артистам, которые выступали в перерыве финала ЧМ. Ни к Шакире, ни к Джастину Биберу, ни к артистам сериала «Тед Лассо», ни тем более к BTS. Я просто хочу смотреть чемпионат мира по футболу, а не Супербоул", — сказал Гайдулян.