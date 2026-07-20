«Пиндосы устроили тараканий цирк». Актера Гайдуляна раскритиковали поклонники группы BTS за высказывание о шоу в перерыве финала ЧМ

Напомним, в перерыве финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной (1:0) выступили BTS, Мадонна, Шакира и Джастин Бибер.
Артист опубликовал сторис в инстаграме с критикой шоу:
«Пиндосы устроили цирк тараканий в перерыве чемпионата мира».
После этого поклонники группы BTS стали писать негативные комментарии в адрес актера.
"У меня нет никаких претензий к группе BTS. Они отличные ребята. Проблема в том, что я люблю все настоящее, или, как сейчас говорят, аутентичное.
Когда я смотрю ЧМ по футболу, я хочу смотреть ЧМ по футболу. Когда я смотрю Супербоул, я хочу смотреть Супербоул. Я не хочу смотреть Супербоул, когда смотрю ЧМ по футболу. И все эти шоу, которые совсем не присущи чемпионату мира по футболу, вызывают у меня негативную реакцию, потому что это коммерция, а хочется чего-то настоящего.
У меня нет претензий ни к каким артистам, которые выступали в перерыве финала ЧМ. Ни к Шакире, ни к Джастину Биберу, ни к артистам сериала «Тед Лассо», ни тем более к BTS. Я просто хочу смотреть чемпионат мира по футболу, а не Супербоул", — сказал Гайдулян.