Премьер Испании Санчес о победе сборной на ЧМ-2026: «Где второй финал, там и третий — почему бы не помечтать о 2030-м?»

Как говорил Луис Арагонес: «В финалах не играют — их выигрывают». [Испания выиграла] два из двух, и почему бы не помечтать о 2030-м, ведь где второй, там и третий? К тому же Испания будет принимать турнир", — сказал Санчес в эфире La 1.