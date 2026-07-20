Премьер Испании Санчес о победе сборной на ЧМ-2026: «Где второй финал, там и третий — почему бы не помечтать о 2030-м?»

Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 (1:0, доп. время).
Сегодня в Мадриде прошел чемпионский парад. Перед этим игроки и тренеры испанской сборной посетили дворец Сарсуэла — резиденцию короля и королевы Испании. Их принял Филипп VI и другие члены королевской семьи. Также сборная встретилась с Санчесом во дворце Монклоа.
"Во-первых, хочу поблагодарить [Королевскую испанскую футбольную] федерацию, потому что я знаю, что это попытка разделить эту победу со всеми. Во-вторых, огромное спасибо тренерскому штабу и футболистам за игру, за труд и за победу. Нам очень понравилась ваша игра.
Как говорил Луис Арагонес: «В финалах не играют — их выигрывают». [Испания выиграла] два из двух, и почему бы не помечтать о 2030-м, ведь где второй, там и третий? К тому же Испания будет принимать турнир", — сказал Санчес в эфире La 1.