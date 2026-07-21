Иньяки Уильямс — брату Нико, выигравшему ЧМ с Испанией: «Ты заставил гордиться миллионы мигрантов, которые оставляют все ради лучшего будущего, как наши родители. Восхищаюсь тобой»

Но, помимо трофея, спасибо за то, что заставил миллионы иммигрантов — таких как наши родители, — гордиться тем, что их будущие дети однажды смогут испытать то же, что и ты, и что миллионы испанцев сопереживают нашей истории, которая принадлежит не только нам, но и всем тем, кто оставляет все позади ради лучшего будущего.