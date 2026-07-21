«Аргентина — одна из самых расистских стран мира, если не самая. Темнокожие, не болейте за них». Сэмюэл Л. Джексон выложил картинку со своим персонажем из «Джанго» в футболке арген

«Дорогие темнокожие люди… Пожалуйста, не болейте за Аргентину на чемпионате мира. Аргентина исторически была одной из самых расистских стран в мире, если не самой расистской. Если вы темнокожий и болеете за Аргентину, то, по-моему, вы выглядите именно так. Мы слышим вас громко и отчетливо», — говорится в посте.