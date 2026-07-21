Удаленный в финале ЧМ Энцо о поражении Аргентины: «Есть вещи важнее результата. Носить футболку сборной — величайшая честь, и я буду отдавать все силы, защищая ее»

"Спустя время понимаешь, что есть кое-что гораздо важнее результата. В течение многих лет эта команда проявляла себя с лучшей стороны. Она учит, что соревноваться — это не просто побеждать, а отдавать все ради футболки и никогда не опускать руки. Быть частью этой команды, которая всегда была впереди, боролась изо всех сил и защищала эти цвета с гордостью, смирением и преданностью.