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Лаутаро о ЧМ: «Горжусь тем, что я аргентинец. Хотел помочь команде на поле в финале, но что есть, то есть»

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес обратился к болельщикам после ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Мы старались, вышли во второй подряд финал чемпионата мира, но в этот раз не получилось. Я горжусь тем, что являюсь аргентинцем.

Я хотел бы помочь команде на поле в финале, но что есть, то есть.

Спасибо всем людям, которые сопровождали нас на протяжении всего чемпионата мира, преодолевая километр за километром, чтобы быть рядом с нами, и всем людям, которые собрались вместе во всех уголках нашей страны", — написал Лаутаро Мартинес.

Лаутаро остался на скамейке запасных в финальном матче против Испании (0:1, дополнительное время). Он забил 3 гола в 7 играх турнира.