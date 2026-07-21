Лаутаро о ЧМ: «Горжусь тем, что я аргентинец. Хотел помочь команде на поле в финале, но что есть, то есть»

"Мы старались, вышли во второй подряд финал чемпионата мира, но в этот раз не получилось. Я горжусь тем, что являюсь аргентинцем.
Я хотел бы помочь команде на поле в финале, но что есть, то есть.
Спасибо всем людям, которые сопровождали нас на протяжении всего чемпионата мира, преодолевая километр за километром, чтобы быть рядом с нами, и всем людям, которые собрались вместе во всех уголках нашей страны", — написал Лаутаро Мартинес.
Лаутаро остался на скамейке запасных в финальном матче против Испании (0:1, дополнительное время). Он забил 3 гола в 7 играх турнира.