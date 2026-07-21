Ромеро о поражении в финале ЧМ: «Мечтали привезти кубок домой, но не получилось. Пришло время работать усерднее и готовиться к тому, чтобы вернуть футболку Аргентины на самую вершину»

"На этот раз не получилось.
Поверьте, это больно. Очень больно, потому что никто не хотел продолжать писать эту прекрасную историю больше, чем мы. Мы мечтали снова привезти кубок домой, но не получилось.
Но чего нам не занимать, так это самоотдачи. Мы отдали все силы. Мы заняли второе место, но никогда не переставали представлять Аргентину с той гордостью и преданностью, которых заслуживает футболка сборной.
Я очень горжусь и мне очень повезло быть частью этой семьи!
Нам очень жаль, что мы не смогли подарить вам ту радость, которой так отчаянно хотели поделиться. Мы играли для вас, для каждого аргентинца, который болел за нас во всех уголках мира. Мы чувствовали эту любовь каждый день.
Сегодня пришло время подниматься. Начать заново. Работать усерднее, верить в себя больше и готовиться к тому, чтобы футболка сборной вернулась туда, куда мы сами ее подняли за последние несколько лет — на самую вершину.
Потому что финалы не дарят, их завоевывают, добираясь до них. И эта команда будет продолжать бороться, сплоченно, с той же мечтой, что и всегда.
Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что верите. Мы снова поднимемся. Потому что такова Аргентина. Всегда вместе", — написал Кристиан Ромеро.