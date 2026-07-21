Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.20
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Сабах
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.30
П2
4.87
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Арарат-Армения
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.79
П2
2.02
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Орхус
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.21
П2
3.57
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Родри на приеме у премьер-министра Испании о ЧМ: «Победа со своей страной — это самое прекрасное, что может быть. Величайшее достижение в футболе»

Капитан сборной Испании Родри на приеме у премьер-министра Испании Педро Санчеса высказался о победе на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Это самый особенный титул. Победа со своей страной — это самое прекрасное, что может быть. Величайшее достижение в футболе. К счастью, у нас не было моментов, когда мы действительно испытывали трудности.

Лично для меня самым сложным матчем был финал. Поколение в этой команде выросло, наблюдая, как Иньеста и Касильяс поднимают кубок. И для нас это величайшее достижение в футболе.

Думаю, мы показали полноценный футбол на чемпионате мира. Финал был самым сложным матчем, хотя правда и то, что мы очень хорошо сдерживали Аргентину", — сказал Родри.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше