Родри на приеме у премьер-министра Испании о ЧМ: «Победа со своей страной — это самое прекрасное, что может быть. Величайшее достижение в футболе»

"Это самый особенный титул. Победа со своей страной — это самое прекрасное, что может быть. Величайшее достижение в футболе. К счастью, у нас не было моментов, когда мы действительно испытывали трудности.
Лично для меня самым сложным матчем был финал. Поколение в этой команде выросло, наблюдая, как Иньеста и Касильяс поднимают кубок. И для нас это величайшее достижение в футболе.
Думаю, мы показали полноценный футбол на чемпионате мира. Финал был самым сложным матчем, хотя правда и то, что мы очень хорошо сдерживали Аргентину", — сказал Родри.
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