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Де Поль после ЧМ: «Многие надеялись на поражение Аргентины, распространяя необоснованные теории заговора. Их раздражают наши улыбки и манеры. Горд быть аргентинцем»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль опубликовал сообщение к болельщикам после завершения ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В финале Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

"Самая большая боль заключается в том, что мы не смогли вернуть Кубок мира в нашу страну, потому что если кто и заслуживал того, чтобы снова пережить это чувство, так это вы.

Но с течением времени становится понятно, что ваша связь с командой выходит далеко за рамки трофея. И это то, за что я хочу держаться, чтобы пережить этот момент.

Вижу, как много людей надеялись на наше поражение, распространяя необоснованные теории заговора, чтобы заглушить боль тех, кто не смог испытать то, что испытывали все аргентинцы, потому что их раздражали наши улыбки, их раздражали наши манеры…

Но это лишь подтвердило, что страсть и любовь к футболке сборной могут преодолеть все.

Болеть будет еще долго, но сегодня, как никогда, я горжусь тем, что я аргентинец", — написал Родриго Де Поль.

Мне жаль, что Аргентина не стала чемпионом мира.