«Соболев сильно позорит себя, помимо “Зенита”. Люди смотрят матч, дети у экранов, такое поведение — это безобразно». Угаров о форварде в матче за Суперкубок

— Много людей смотрят матч, его трансляцию, дети у экранов, и такое поведение футболиста действующего чемпиона страны — это просто безобразно.
Помимо «Зенита», Соболев позорит очень сильно и себя.
Я думаю, что в глазах не только болельщиков «Спартака», но и «Зенита» подобное поведение не идет ему в плюс.
— Должен ли «Зенит» штрафовать Соболева за вызывающее поведение?
— Думаю, что «Зенит» не будет его штрафовать. Они с Венделом-то не могут разобраться.
С Соболевым может просто поговорят — скажут так больше не делать. Если у человека какие-то психологические проблемы, его нет смысла штрафовать.
— Может быть КДК стоит дисквалифицировать Соболева на несколько игр?
— Если есть такой прецедент в правилах, то да.
Но получается, что только на Суперкубок дисквалификация будет распространяться, поэтому, я думаю, что никто даже не будет поднимать этого вопроса. Все останется на совести Соболева, — сказал Денис Угаров.