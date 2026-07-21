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«Соболев сильно позорит себя, помимо “Зенита”. Люди смотрят матч, дети у экранов, такое поведение — это безобразно». Угаров о форварде в матче за Суперкубок

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мыслями касательно поведения нападающего команды Александра Соболева в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 по пенальти).

Источник: Спортс‘’

— Много людей смотрят матч, его трансляцию, дети у экранов, и такое поведение футболиста действующего чемпиона страны — это просто безобразно.

Помимо «Зенита», Соболев позорит очень сильно и себя.

Я думаю, что в глазах не только болельщиков «Спартака», но и «Зенита» подобное поведение не идет ему в плюс.

— Должен ли «Зенит» штрафовать Соболева за вызывающее поведение?

— Думаю, что «Зенит» не будет его штрафовать. Они с Венделом-то не могут разобраться.

С Соболевым может просто поговорят — скажут так больше не делать. Если у человека какие-то психологические проблемы, его нет смысла штрафовать.

— Может быть КДК стоит дисквалифицировать Соболева на несколько игр?

— Если есть такой прецедент в правилах, то да.

Но получается, что только на Суперкубок дисквалификация будет распространяться, поэтому, я думаю, что никто даже не будет поднимать этого вопроса. Все останется на совести Соболева, — сказал Денис Угаров.

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