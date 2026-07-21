Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.20
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Сабах
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.30
П2
4.91
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Арарат-Армения
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.79
П2
2.02
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Орхус
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.21
П2
3.57
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

ЦСКА не готов платить Даку больше 3 млн евро в год. Отступные за форварда «Рубина» — 11 млн евро (Иван Карпов)

ЦСКА не готов платить Мирлинду Даку больше трех миллионов евро в год.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Отмечается, что московский клуб не готовится сделать предложение «Рубину» о трансфере.

Кандидатура форварда действительно обсуждалась в ЦСКА, однако в клубе не намерены платить футболисту от 3,5 до 4 миллионов евро в год. Оклад игрока в казанской команде — 3 миллиона евро.

При этом сообщается, что сумма отступных за Даку составляет 11 миллионов евро, а не 10, как говорилось ранее.

В прошлом сезоне РПЛ Даку забил 10 голов в 24 матчах. Статистику футболиста сборной Албании можно найти здесь.