ЦСКА не готов платить Даку больше 3 млн евро в год. Отступные за форварда «Рубина» — 11 млн евро (Иван Карпов)

Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
Отмечается, что московский клуб не готовится сделать предложение «Рубину» о трансфере.
Кандидатура форварда действительно обсуждалась в ЦСКА, однако в клубе не намерены платить футболисту от 3,5 до 4 миллионов евро в год. Оклад игрока в казанской команде — 3 миллиона евро.
При этом сообщается, что сумма отступных за Даку составляет 11 миллионов евро, а не 10, как говорилось ранее.
В прошлом сезоне РПЛ Даку забил 10 голов в 24 матчах. Статистику футболиста сборной Албании можно найти здесь.