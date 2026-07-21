Мостовой о пенальти «Зенита» в матче со «Спартаком»: «Неприятно такое видеть. Как защитник мог успеть убрать руку? За что вы ставите?»

Красно-белые уступили петербуржцам в серии пенальти.
На 94-й минуте защитник красно-белых Александр Джику боролся с форвардом соперника Александром Соболевым на границе своей штрафной площади и задел мяч рукой. Арбитр Евгений Буланов назначил пенальти, Соболев сравнял счет.
"Неприятно такое видеть. Там сантиметров 10. Как вообще защитник мог успеть убрать руку? За что вы ставите?
В том, что не было жеребьевки перед серией пенальти, я не вижу никакой проблемы. Ну, били не в одни ворота, а в другие. Какая разница? Ворота того же размера.
Нужно просто пенальти реализовывать. Разве те, кто не забил, не попали, потому что не было жеребьевки?" — сказал Александр Мостовой.