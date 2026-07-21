Чемпионат мира проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая команду Аргентины в финале со счетом 1:0 в дополнительное время.
"Когда президент Дональд Трамп поставил перед собой цель вернуть чемпионат мира по футболу в США в 2018 году, он думал не только о футболе.
Он думал о наследии — об объединении страны, о том, чтобы поприветствовать весь мир и показать, как выглядит американское совершенство, поскольку мы отмечаем 250-летие нашей страны.
Помню момент, когда он поставил передо мной задачу: «Сделай этот турнир лучшим в истории». Просто, но нелегко. С президентом Трампом ничего не делается наполовину.
В начале своего второго срока он учредил рабочую группу Белого дома по подготовке к чемпионату мира, дав понять, что это будет общеправительственная работа.
Мы поставили перед собой цель провести не только самый масштабный и безопасный чемпионат мира, но и самый гостеприимный и запоминающийся турнир в истории для болельщиков, спортсменов и сообществ по всей Америке.
Оглядываясь назад, понимаю, что только президент Трамп мог это осуществить. Ни один другой лидер не смог бы поставить перед собой столь амбициозную цель и вдохновить нацию на принятие этого вызова.
Его многолетний опыт в сфере гостеприимства и внимание к деталям установили стандарты качества и сделали этот чемпионат мира незабываемым", — заявил Эндрю Джулиани.