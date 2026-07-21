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Депутат Журова о желании Трампа провести еще один ЧМ в США: «Предвыборная риторика. Россия тоже получила огромную пользу от ЧМ и Олимпиады»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила желание президента США Дональда Трампа провести в стране еще один чемпионат мира.

Источник: Спортс‘’

"Очевидно, чемпионат в США им понравился. Вероятно, он оказался успешным и с финансовой точки зрения.

Но мне кажется, что подобные заявления Трампа — во многом предвыборная риторика. Он понимает, что чемпионат мира оставил у американцев положительные впечатления, и старается использовать это в политических целях.

Россия тоже получила огромную пользу от проведения чемпионата мира по футболу и Олимпиады. В отличие от многих стран, мы не просто строим объекты под конкретное мероприятие, но потом и продолжаем использовать их десятилетиями.

Чемпионат мира также оставил серьезное наследие — в регионах остались современные стадионы и инфраструктура. Именно так и нужно оценивать подобные турниры с точки зрения долгосрочного наследия.

Вообще спорт должен приносить позитив, а не становиться поводом для постоянного поиска негатива. На мой взгляд, Россия получила от проведения крупных международных соревнований очень много плюсов", — сказал Светлана Журова.