Депутат Журова о желании Трампа провести еще один ЧМ в США: «Предвыборная риторика. Россия тоже получила огромную пользу от ЧМ и Олимпиады»

"Очевидно, чемпионат в США им понравился. Вероятно, он оказался успешным и с финансовой точки зрения.
Но мне кажется, что подобные заявления Трампа — во многом предвыборная риторика. Он понимает, что чемпионат мира оставил у американцев положительные впечатления, и старается использовать это в политических целях.
Россия тоже получила огромную пользу от проведения чемпионата мира по футболу и Олимпиады. В отличие от многих стран, мы не просто строим объекты под конкретное мероприятие, но потом и продолжаем использовать их десятилетиями.
Чемпионат мира также оставил серьезное наследие — в регионах остались современные стадионы и инфраструктура. Именно так и нужно оценивать подобные турниры с точки зрения долгосрочного наследия.
Вообще спорт должен приносить позитив, а не становиться поводом для постоянного поиска негатива. На мой взгляд, Россия получила от проведения крупных международных соревнований очень много плюсов", — сказал Светлана Журова.