Лотар Маттеус: «Скучный финал ЧМ. Аргентина вообще не шла в атаку, ни одного удара до 120-й минуты. Это заслуга Испании, но не хватило азарта, когда играет только одна команда»

"Аргентинцы хотели удержать счет 0:0 и довести дело до серии пенальти. Это не имело ничего общего с футболом. Скучный финал.
Аргентина вообще не шла в атаку, так и не смогла проникнуть на половину поля соперника. Но это, конечно, также заслуга сильной испанской команды.
Очевидно, что сборная Испании была хороша. Заслуживают похвалы. Они не переставали работать, но мне не хватило азарта, когда играет только одна команда.
У Аргентины не было одного удара по воротам до 120-й минуты. Этого недостаточно.
Поэтому я рад, что сборная Испания — с Родри в качестве капитана — смогла поднять трофей над головой", — сказал Лотар Маттеус в интервью Bild.
Победил не футбол, а Испания.