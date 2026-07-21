Американский спикер Джонсон о ЧМ: «Люди со всех уголков земли присоединились к нам, чтобы отпраздновать истину: Америка — это потрясающе! Демократам следует это учесть»

Политик в социальной сети репостнул видео, в котором президент страны Дональд Трамп высказался о чемпионате мира после финального матча: «В четыре раза круче любого турнира ФИФА, и, наверное, даже в пять раз! Одно из величайших событий, гордимся проделанной работой».