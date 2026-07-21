Американский спикер Джонсон о ЧМ: «Люди со всех уголков земли присоединились к нам, чтобы отпраздновать истину: Америка — это потрясающе! Демократам следует это учесть»

Политик в социальной сети репостнул видео, в котором президент страны Дональд Трамп высказался о чемпионате мира после финального матча: «В четыре раза круче любого турнира ФИФА, и, наверное, даже в пять раз! Одно из величайших событий, гордимся проделанной работой».
"Горд видеть, что наша прекрасная страна предстала во всей красе на мировой арене во время одного из величайших спортивных мировых событий.
Люди со всех уголков земли присоединились к нам, чтобы отпраздновать простую истину: Америка — это потрясающе!
Демократам следует это учесть", — написал Майк Джонсон, являющийся членом республиканской партии США.