Пол Мерсон: «Роджерс за 117 млн фунтов — это не то, что нужно “Челси”. Безумные деньги. У них есть Палмер! Они играют на одной позиции!»

«Это огромные деньги. Безумные деньги. Приобретение Моргана Роджерса за 117 миллионов фунтов — это не то, что нужно “Челси”.
У них есть Коул Палмер! Они играют на одной позиции! Роджерс поехал на чемпионат мира вместо Палмера, потому что они играют на одной позиции.
Если только «Челси» не решится на крайние меры и не продаст Энцо Фернандеса. И не смирится с этим, потому что он не стоит 100 миллионов фунтов. И не поставит Мойзеса Кайседо в опорную зону, тогда Роджерс и Палмер смогут играть повыше него.
Где будет Палмер? Снова на правом фланге? На этой позиции он бесполезен. А если Роджерса выпустят на правый фланг — без обид, но там есть гораздо более качественные правые вингеры.
На мой взгляд, Роджерс — это «десятка». Он очень хорош при открытом футболе. Но в «Челси» этого не будет. Соперники сразу начинают играть вдесятером за линией мяча. Пространства не будет.
И Роджерсу придется справляться со своей трансферной стоимостью. Он будет сидеть и говорить: «На меня нет никакого давления, я не платил эту сумму». Но это полная чушь. Все будут обращать на это внимание, если у него что-то не получится" — сказал Пол Мерсон.