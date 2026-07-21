Пол Мерсон: «Роджерс за 117 млн фунтов — это не то, что нужно “Челси”. Безумные деньги. У них есть Палмер! Они играют на одной позиции!»

И Роджерсу придется справляться со своей трансферной стоимостью. Он будет сидеть и говорить: «На меня нет никакого давления, я не платил эту сумму». Но это полная чушь. Все будут обращать на это внимание, если у него что-то не получится" — сказал Пол Мерсон.