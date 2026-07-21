Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ Джулиани: «Золотой век спорта при Трампе наступил. Американцы влюбились в ЧМ, а мир снова влюбился в Америку — непреходящее наследие»

Чемпионат мира проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая команду Аргентины в финале со счетом 1:0 в дополнительное время.
"Настоящее наследие — это созданный потенциал. Сейчас у Америки более совершенные технологии, подготовка кадров и более тесные партнерские связи как внутри страны, так и за рубежом.
Мы сотрудничали с Канадой, Мексикой и ФИФА, чтобы организовать континентальное зрелище, доказав, что ни одна страна не обладает лучшими возможностями для проведения мероприятий такого масштаба.
Золотой век спорта при президенте Трампе наступил. Извлеченные уроки будут полезны не только для будущих чемпионатов мира, но и для каждого крупного мероприятия, которое мы проводим.
Особенно важно, что президент Трамп, который был движущей силой нашей заявки в 2018 году, смог увидеть воплощение этого видения в жизнь во время своего президентства.
Немногие лидеры получают возможность наблюдать, как воплощаются их амбиции. Гордость, которую он испытывал — и которую мы все разделяли — наблюдая, как мир объединяется на американской земле, я никогда не забуду.
Американцы влюбились в чемпионат мира по футболу. И мир снова влюбился в Америку. В этом заключается непреходящее наследие чемпионата мира и будущее спорта в золотом веке Америки", — сказал Эндрю Джулиани.
Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ Джулиани: «Трамп поставил задачу: “Сделай турнир лучшим в истории”. Только президент мог это осуществить, с ним ничего не делается наполовину».