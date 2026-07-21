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Сын Плющенко о финале ЧМ: «Было настолько неинтересно, что я пропустил гол Феррана, потому что пошел париться в баню. Матч был ужасным, скучным, половину просидел в телефоне»

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

Сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1:0.

"Чемпионат мира закончился финальным матчем, который вряд ли станет легендарным. Он был ужасным, скучным. Половину его просидел в телефоне. Было настолько неинтересно, что я пропустил гол Феррана Торреса, потому что пошел париться в баню. Матч настолько ни о чем, что стало без разницы, кто победит.

Испанцы круто играют, ничего не сказать, но их пафос никогда не любил. А про аргентинский стиль футбола я писал в прошлой колонке — он отвратителен. Паредес — отличный пример: грязный, грубый игрок. Мне больше даже удаленный Энцо Фернандес нравится, если честно.

И особенно была видна разница на фоне матча за третье место [Франция — Англия — 4:6], где все увидели настоящее дворовое бей-беги. 10 голов потому, что никому не важен результат. Командам он был неинтересен. Хотя мне кажется, отменять матч за бронзу не надо — наоборот, к нему надо серьезнее относиться.

Испания выиграла по делу. Не буду скрывать, что я расстроился после поражения Франции. Наверное, никогда не пойму, как Люка Динь после восьми лет в АПЛке допустил этот пенальти. Первое правило защитника — крутить головой. За такие ошибки в 14 лет сажают на «банку».

После этого Франция в полуфинале посыпалась. И после травмы Салиба, которого надо было хранить, на трон посадить и чтоб никто до него не дотрагивался. Французы выглядели против испанцев потерянными, и аргентинцы почти ничего не создали.

Месси, видимо, уходит. Не могу сказать, что жалко, но… Хотелось бы еще посмотреть на него на следующем чемпионате мира. Чтобы и мой брат Сеня увидел, как он играет. Я его потихоньку приучаю к футболу, он тоже смотрит. Может, еще застанет! «- написал 13-летний Плющенко в колонке на сайте “СЭ”.

***

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