Сын Плющенко о финале ЧМ: «Было настолько неинтересно, что я пропустил гол Феррана, потому что пошел париться в баню. Матч был ужасным, скучным, половину просидел в телефоне»

Месси, видимо, уходит. Не могу сказать, что жалко, но… Хотелось бы еще посмотреть на него на следующем чемпионате мира. Чтобы и мой брат Сеня увидел, как он играет. Я его потихоньку приучаю к футболу, он тоже смотрит. Может, еще застанет! «- написал 13-летний Плющенко в колонке на сайте “СЭ”.