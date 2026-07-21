Мостовой о Месси на ЧМ-2030: «Он и до 50 лет может играть, поверьте, как и Роналду. Перевести Лионеля в оборону — и никто никогда его не обыграет»

Ранее сообщалось, что 39-летний форвард сборной Аргентины пока не принял окончательного решения по поводу своего будущего в национальной команде и вряд ли уйдет из сборной после ЧМ-2026.
"Такой игрок может играть и до 50 лет, поверьте мне. Перевести его в оборону — и его никто никогда не обыграет.
В любом качестве он всегда будет со сборной Аргентины. Как игрок — если захочет, то еще выступит. Почему нет?
Как и Роналду. Такие футболисты вправе сами решать, что им делать дальше. Они установили миллионы рекордов в футболе", — сказал Мостовой.
На чемпионате мира 2026 года сборная Аргентины дошла до финала, где уступила команде Испании (0:1, доп время).