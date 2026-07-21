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Фетисов о возможном уходе Месси из сборной: «Даже такие гении заканчивают рано или поздно. Время берет свое. Он все сделал, чтобы выиграть второй титул ЧМ»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном уходе Лионеля Месси из сборной Аргентины.

Источник: Спортс‘’

На чемпионате мира-2026 южноамериканская команда дошла до финала, где уступила сборной Испании со счетом 0:1.

"Рано или поздно даже такие гении заканчивают. Надо поздравить его с замечательной карьерой, хотя ничего, кроме сожаления, тут сказать невозможно. Время берет свое.

Он все сделал, чтобы выиграть второй титул, и похоже, в финале он больше всех хотел это сделать. К сожалению, он не получил должной поддержки ни от товарищей по команде, ни от тренера, который избрал не совсем правильную тактику. Месси останется у нас в памяти как самый выдающийся футболист последних лет. Будем по нему скучать", — сказал Фетисов.

Месси не говорил близким, что завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026. Он приехал на турнир без готового решения (Tyc Sports).