Джанашия отдал бы «Золотой мяч» Хвиче: «Он герой и был полезен в ЛЧ. Месси не выиграл ЧМ и шансы потерял, у Ямаля статистики особой нет»

— Испанцы обязаны были стать чемпионами мира?
— Они молодцы, что выиграли чемпионат мира. Заслужили, я считаю.
— Месси выиграет очередной «Золотой мяч», как считаете?
— Нет, не думаю. Чемпионат мира он не выиграл и потерял свои шансы.
— Ямаль?
— Да тоже нет. Выиграл он чемпионат мира, и все. Статистики особой нет.
— Вы бы кому дали «Золотой мяч»?
— Я бы отдал награду Хвиче Кварацхелии, он герой и был очень хорошим и полезным в Лиге чемпионов.
— В тройку претендентов он войдет, как считаете?
— Думаю, что да. Если мыслить логически, то он будет в тройке номинантов, — сказал бывший нападающий «Локомотива».