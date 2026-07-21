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Джанашия отдал бы «Золотой мяч» Хвиче: «Он герой и был полезен в ЛЧ. Месси не выиграл ЧМ и шансы потерял, у Ямаля статистики особой нет»

Заза Джанашия считает, что Хвича Кварацхелия имеет шансы выиграть «Золотой мяч».

Источник: Спортс‘’

— Испанцы обязаны были стать чемпионами мира?

— Они молодцы, что выиграли чемпионат мира. Заслужили, я считаю.

— Месси выиграет очередной «Золотой мяч», как считаете?

— Нет, не думаю. Чемпионат мира он не выиграл и потерял свои шансы.

— Ямаль?

— Да тоже нет. Выиграл он чемпионат мира, и все. Статистики особой нет.

— Вы бы кому дали «Золотой мяч»?

— Я бы отдал награду Хвиче Кварацхелии, он герой и был очень хорошим и полезным в Лиге чемпионов.

— В тройку претендентов он войдет, как считаете?

— Думаю, что да. Если мыслить логически, то он будет в тройке номинантов, — сказал бывший нападающий «Локомотива».