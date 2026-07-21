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Льоренте о победе Испании на ЧМ: «В эпоху, когда делается все, чтобы настроить нас друг против друга, 11 бегающих за мячом человек напомнили нам, кто мы есть. Как же приятно»

Полузащитник сборной Испании и «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о победе на чемпионате мира.

Команда Луиса де ла Фуэнте завоевала трофей, обыграв сборную Аргентины в финале со счетом 1:0.

"Как приятно, что в эпоху, когда кажется, что делается все возможное, чтобы нас разделить, настроить друг против друга и заставить нас спорить из-за чего угодно, одиннадцать человек, бегающих за мячом, напомнили нам, кто мы есть.

На несколько недель исчезли ярлыки, идеологии и распри. Осталась только единая страна, которая вместе праздновала, переживала и испытывала сильные эмоции.

Как же чудесно видеть такую Испанию, хотя бы на время. Мы не осознаем, что мы, черт возьми, лучшая страна в мире!

Да здравствует Испания!" — написал Льоренте.