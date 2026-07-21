Льоренте о победе Испании на ЧМ: «В эпоху, когда делается все, чтобы настроить нас друг против друга, 11 бегающих за мячом человек напомнили нам, кто мы есть. Как же приятно»

Команда Луиса де ла Фуэнте завоевала трофей, обыграв сборную Аргентины в финале со счетом 1:0.
"Как приятно, что в эпоху, когда кажется, что делается все возможное, чтобы нас разделить, настроить друг против друга и заставить нас спорить из-за чего угодно, одиннадцать человек, бегающих за мячом, напомнили нам, кто мы есть.
На несколько недель исчезли ярлыки, идеологии и распри. Осталась только единая страна, которая вместе праздновала, переживала и испытывала сильные эмоции.
Как же чудесно видеть такую Испанию, хотя бы на время. Мы не осознаем, что мы, черт возьми, лучшая страна в мире!
Да здравствует Испания!" — написал Льоренте.