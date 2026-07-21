Глава итальянской федерации подтвердил переговоры с Гвардиолой и готовность платить испанцу больше, чем заложено в бюджет: «Но не факт, что эта история дойдет до конца»

Однако я считаю, что было правильным и важным решением начать диалог и поддерживать его. Это абсолютно не является неуважением или пренебрежением по отношению к другим кандидатам, потому что с другими кандидатами обсуждение уже началось. Просто можно выбрать кого-то, кто, возможно, принадлежит к более современной школе, и здесь вопрос очень субъективный", — сказал Малаго в программе Cronache di spogliatoio.