Глава итальянской федерации подтвердил переговоры с Гвардиолой и готовность платить испанцу больше, чем заложено в бюджет: «Но не факт, что эта история дойдет до конца»

"Есть финансовые аспекты и бюджет, который сильно превышает лимит, и сказать, что нужно затянуть пояса, — значит ничего не сказать.
Мы делали исключения, и исключения могут касаться, например, имени, которое в эти часы так громко звучит: Пеп Гвардиола. Исключения по очевидным причинам, которые я здесь объяснять не буду. Но не факт, что эта история дойдет до конца.
Однако я считаю, что было правильным и важным решением начать диалог и поддерживать его. Это абсолютно не является неуважением или пренебрежением по отношению к другим кандидатам, потому что с другими кандидатами обсуждение уже началось. Просто можно выбрать кого-то, кто, возможно, принадлежит к более современной школе, и здесь вопрос очень субъективный", — сказал Малаго в программе Cronache di spogliatoio.