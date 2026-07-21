Жоан Мику: «Хватит рассказывать про “Дидье-победителя”. У Скалони и де ла Фуэнте список трофеев внушительнее, чем у Дешама за 14 лет»

Внимание! Браво за то, что он выиграл чемпионат мира, это уже само по себе огромное достижение. Но хватит рассказывать мне о том, что он якобы превосходит других тренеров сборных, которые выиграли ничуть не меньше, чем он… Вот и весь мой посыл", — написал экс-полузащитник сборной Франции.