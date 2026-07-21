Лисандро о поражении в финале ЧМ: «Результат не определяет путь. Мы преодолевали трудности и добивались невозможного. Помните: “Падение великих — это радость для посредственностей”

"[Пишу эти строки] с болью в сердце из-за того, что не удалось завоевать кубок, к которому мы все стремились, но с гордостью за эту футболку, за моих партнеров, тренерский штаб, руководство, медицинский штаб, поваров, экипировщиков и всех, кто внес свой вклад. И, прежде всего, за вас, которые передали нам всю свою любовь, всю свою силу, ту страсть, которая так характерна для нас, и единство страны, которое, я надеюсь, сохранится с течением времени.