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Гави получил 68,5 кг томатов в честь победы Испании на ЧМ, Руис — 84,5 кг. Это традиция в их родном городе

Фабиан Руис и Гави получили помидоры в честь победы сборной Испании на ЧМ-2026.

Чемпионов мира встретили в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, который расположен неподалеку от Севильи и известен выращиванием томатов. По местной традиции спортсменам вручают количество помидоров, равное их собственному весу.

Гави получил 68,5 кг томатов, а Фабиан Руис — 84,5 кг.

На торжественной церемонии также присутствовал Хесус Навас, еще один чемпион мира из Лос-Паласьос-и-Вильяфранка. Футболисты сделали совместную фотографию.

В 2024 году после победы Испании на чемпионате Европы Навас получил 64,7 кг помидоров, а Руис — 83,2 кг.