Гави получил 68,5 кг томатов в честь победы Испании на ЧМ, Руис — 84,5 кг. Это традиция в их родном городе

Чемпионов мира встретили в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, который расположен неподалеку от Севильи и известен выращиванием томатов. По местной традиции спортсменам вручают количество помидоров, равное их собственному весу.
Гави получил 68,5 кг томатов, а Фабиан Руис — 84,5 кг.
На торжественной церемонии также присутствовал Хесус Навас, еще один чемпион мира из Лос-Паласьос-и-Вильяфранка. Футболисты сделали совместную фотографию.
В 2024 году после победы Испании на чемпионате Европы Навас получил 64,7 кг помидоров, а Руис — 83,2 кг.