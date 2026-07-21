Батраков взял 10-й номер в «Локомотиве»: «Это не просто номер для меня — это была мечта»

«Это была мечта. Я вообще изначально мечтал просто выйти в основном составе “Локомотива” на “РЖД Арене”. Потом — выйти с капитанской повязкой. Теперь же, конечно, хотелось играть под 10-м номером.
Для меня и для преданных болельщиков «Локомотива» десятка — это не просто номер. Для меня большая честь выступать под этим номером. Постараюсь дальше радовать наших фанатов своей игрой", — сказал 21-летний полузащитник.
До Батракова под 10-м номером играл Дмитрий Воробьев. Сам Алексей до этого сезона выступал под номером 83.
Фото: t.me/fclokomotiv.
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