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Батраков взял 10-й номер в «Локомотиве»: «Это не просто номер для меня — это была мечта»

Алексей Батраков взял в «Локомотиве» 10-й номер.

Источник: Спортс‘’

«Это была мечта. Я вообще изначально мечтал просто выйти в основном составе “Локомотива” на “РЖД Арене”. Потом — выйти с капитанской повязкой. Теперь же, конечно, хотелось играть под 10-м номером.

Для меня и для преданных болельщиков «Локомотива» десятка — это не просто номер. Для меня большая честь выступать под этим номером. Постараюсь дальше радовать наших фанатов своей игрой", — сказал 21-летний полузащитник.

До Батракова под 10-м номером играл Дмитрий Воробьев. Сам Алексей до этого сезона выступал под номером 83.

Фото: t.me/fclokomotiv.

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