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Лапочкин против наказания Соболева: «Футбол — это эмоции, нельзя их убивать. Игрок просто радовался. Если бы он что-то сказал трибуне, показал нецензурные жесты, то была бы провокация»

Сергей Лапочкин выступил против того, чтобы строго наказывать форварда «Зенита» Александра Соболева за празднование гола в ворота «Спартака» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Источник: Спортс‘’

"Есть ситуация, где футболист просто радовался, ничего больше в его действиях лично я не вижу. Если бы он прям подбежал к трибунам, что‑то сказал, показал какие‑то нецензурные жесты, тогда это была бы, конечно, серьезная провокация.

Мы понимаем, что после этих действий ничего такого криминального особо не возникло, потому что просто человек радуется. Футбол — это эмоции, нельзя убивать в футболе эмоции. Они есть и будут. Если нет ничего такого прямо откровенного, то никто никогда никого не наказывает. Потому что в первую очередь футбол — эмоция.

Мне кажется, никаких штрафов не будет, потому что опция просто выслушать человека и его мнение, она, безусловно, существует, для этого и вызывают, чтобы понять, что как было. И я думаю, что никаких санкций быть не должно", — заявил экс-рефери.