Лапочкин против наказания Соболева: «Футбол — это эмоции, нельзя их убивать. Игрок просто радовался. Если бы он что-то сказал трибуне, показал нецензурные жесты, то была бы провокация»

Мы понимаем, что после этих действий ничего такого криминального особо не возникло, потому что просто человек радуется. Футбол — это эмоции, нельзя убивать в футболе эмоции. Они есть и будут. Если нет ничего такого прямо откровенного, то никто никогда никого не наказывает. Потому что в первую очередь футбол — эмоция.