Гави не считает, что Паредеса следует отстранить за поведение на финале ЧМ: «В футболе есть и более жестокая сторона. Логичнее всего было бы удалить его во время матча»

Европейская команда победила южноамериканскую со счетом 1:0 в решающем матче турнира и завоевала трофей. Сразу после финального матча между командами на поле вспыхнула массовая потасовка.
Защитник сборной Аргентины и «Атлетико» Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Полузащитник «Манчестер Сити» остановился и подошел к Молине, между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе Леандро Паредес.
Паредес сначала агрессивно толкнул защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло. За партнера вступился Гави, однако хавбек «Бока Хуниорс» повалил испанского полузащитника на газон.
"Нет, нет. Если честно, я не думаю, что его нужно отстранить. Я понимаю, что это не очень хороший пример для детей, но я думаю, что в футболе есть и более жестокая сторона.
Возможно, логичнее всего было бы удалить его во время матча, и все. Но, как я уже сказал, я думаю, что это футбол, и так было всегда", — сказал Гави.