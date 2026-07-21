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Гави не считает, что Паредеса следует отстранить за поведение на финале ЧМ: «В футболе есть и более жестокая сторона. Логичнее всего было бы удалить его во время матча»

Полузащитник сборной Испании Гави ответил на вопрос о том, стоит ли наказать игрока сборной Аргентины Леандро Паредеса за его поведение на финале чемпионата мира-2026.

Источник: Спортс‘’

Европейская команда победила южноамериканскую со счетом 1:0 в решающем матче турнира и завоевала трофей. Сразу после финального матча между командами на поле вспыхнула массовая потасовка.

Защитник сборной Аргентины и «Атлетико» Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Полузащитник «Манчестер Сити» остановился и подошел к Молине, между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе Леандро Паредес.

Паредес сначала агрессивно толкнул защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло. За партнера вступился Гави, однако хавбек «Бока Хуниорс» повалил испанского полузащитника на газон.

"Нет, нет. Если честно, я не думаю, что его нужно отстранить. Я понимаю, что это не очень хороший пример для детей, но я думаю, что в футболе есть и более жестокая сторона.

Возможно, логичнее всего было бы удалить его во время матча, и все. Но, как я уже сказал, я думаю, что это футбол, и так было всегда", — сказал Гави.