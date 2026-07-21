Молина о поражении Аргентины в финале ЧМ: «Горд быть частью невероятной команды, которая никогда не жаловалась и всегда шла к цели. Больно, что нам не удалось подарить трофей стране»

Аргентина уступила Испании в финале ЧМ-2026 со счетом 0:1 и сложила звание чемпиона мира.
"Сейчас очень трудно подобрать слова. Мы так долго мечтали и так упорно боролись, чтобы подарить нашей стране еще один трофей. Очень больно, что нам не удалось достичь этой цели.
Для меня огромная честь быть частью этой невероятной команды, которая никогда ни на что не жаловалась и всегда шла к одной общей цели. Хотя на этот раз нам не повезло, я не сомневаюсь, что наше единство в будущем принесет еще много больших побед.
Остается лишь поблагодарить мою семью, друзей и каждого аргентинца, который поддерживал нас. Вы всегда давали нам почувствовать, что мы не одни и что вся страна была едина.
Спасибо, Аргентина! ??" — написал Молина.