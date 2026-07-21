Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
0
:
Црвена Звезда
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Викингур Р
2
:
Хапоэль Беэр-Шева
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Клаксвик
0
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
4
:
Хартс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атерт
2
:
Дьер
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тун
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
1
:
Гурник З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Флориана
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Орхус
1
:
Лех
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Гетеборг
1
:
Левадия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мьельбю
3
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Сабах
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арарат-Армения
2
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
0
:
Слован Бр
2
П1
X
П2

Молина о поражении Аргентины в финале ЧМ: «Горд быть частью невероятной команды, которая никогда не жаловалась и всегда шла к цели. Больно, что нам не удалось подарить трофей стране»

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина написал пост по итогам чемпионата мира.

Аргентина уступила Испании в финале ЧМ-2026 со счетом 0:1 и сложила звание чемпиона мира.

"Сейчас очень трудно подобрать слова. Мы так долго мечтали и так упорно боролись, чтобы подарить нашей стране еще один трофей. Очень больно, что нам не удалось достичь этой цели.

Для меня огромная честь быть частью этой невероятной команды, которая никогда ни на что не жаловалась и всегда шла к одной общей цели. Хотя на этот раз нам не повезло, я не сомневаюсь, что наше единство в будущем принесет еще много больших побед.

Остается лишь поблагодарить мою семью, друзей и каждого аргентинца, который поддерживал нас. Вы всегда давали нам почувствовать, что мы не одни и что вся страна была едина.

Спасибо, Аргентина! ??" — написал Молина.