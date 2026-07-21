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РФС о возможном трансферном бане клубов России: «Системных рисков и угрозы “заморозки составов” для всего российского футбола нет»

В РФС объяснили, что массовых запретов на регистрацию игроков в российском футболе не ожидается.

Источник: Спортс‘’

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что такая угроза существует из-за невозможности открыть во Франции счет для осуществления солидарных выплат при трансферах.

"В связи с появившейся информацией о возможных массовых запретах на регистрацию игроков для российских клубов поясняем, как в действительности работает механизм ФИФА и почему системных рисков для нашего чемпионата нет.

Во-первых, клубам не нужно открывать счета в Европе. Распространено заблуждение, что клубам необходимо открывать собственные счета во французском клиринговом центре или банках ЕС и именно из-за невозможности это сделать возникают проблемы. Это не так.

Согласно Регламенту Клирингового центра ФИФА, клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. При этом в России имеются случаи успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с участием Клирингового центра ФИФА.

Во-вторых, никакого «массового бана» не существует. Трансферные запреты (баны) в системе ФИФА — это всегда точечная мера. Процедура комплаенса является индивидуальной и проходится отдельно каждым клубом, и по каждому клубу Клиринговый центр ФИФА принимает отдельное решение. Регламент не предусматривает «коллективной ответственности» — проблемы одного клуба никак не распространяются на другие клубы.

Трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно. Никакой угрозы «заморозки составов» для всего российского футбола нет", — отметил Роман Дьяков, директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС.