РФС о возможном трансферном бане клубов России: «Системных рисков и угрозы “заморозки составов” для всего российского футбола нет»

Согласно Регламенту Клирингового центра ФИФА, клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. При этом в России имеются случаи успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с участием Клирингового центра ФИФА.