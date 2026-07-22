Трансфер Роджерса за 117 млн фунтов — рекордный для «Челси». Морган стал самым дорогим английским футболистом в истории, опередив Андерсона

23-летний полузащитник перешел в лондонский клуб из «Астон Виллы» и подписал контракт до 2033 года. Сумма сделки составила 117 миллионов фунтов (137 млн евро).
Этот трансфер стал самым дорогим в истории «синих». Помимо Роджерса, в первую пятерку входят Энцо Фернандес, купленный за 121 млн евро, Мойсес Кайседо (116 млн евро), Ромелу Лукаку (113 млн евро) и Кай Хавертц (100 млн евро).
Кроме того, Морган стал самым дорогим английским футболистом в истории. Он обошел Эллиота Андерсона, за которого в начале июля «Манчестер Сити» заплатил 116 млн фунтов.