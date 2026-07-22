Александр Мостовой: «После распада СССР мы стали нарасхват. Около отеля дежурили люди, которые зазывали нас в иностранные клубы. Я должен был перейти в “Байер”, а оказался в “Бенфике”

В конечном счете я должен был оказаться в Германии, в леверкузенском «Байере», а оказался в Лиссабоне. Я жил и тренировался в Германии. Мои друзья Юран и Кульков улетели в Португалию, это все перевесило. Потом я очень сильно жалел об этом. Когда я оказался в «Бенфике», на каждую тренировку выходил Эйсебио.