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Александр Мостовой: «После распада СССР мы стали нарасхват. Около отеля дежурили люди, которые зазывали нас в иностранные клубы. Я должен был перейти в “Байер”, а оказался в “Бенфике”

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о переезде в Европу после распада СССР.

— Расскажите, как вы переходили в чемпионат Португалии.

— Слово «контракт» я не знал и не слышал. У нас была сберегательная книжка, куда переводили деньги. После распада СССР нас стали разрывать нарасхват. Около отеля дежурили люди, которые зазывали нас в иностранные клубы.

В конечном счете я должен был оказаться в Германии, в леверкузенском «Байере», а оказался в Лиссабоне. Я жил и тренировался в Германии. Мои друзья Юран и Кульков улетели в Португалию, это все перевесило. Потом я очень сильно жалел об этом. Когда я оказался в «Бенфике», на каждую тренировку выходил Эйсебио.

— Вы говорили что могли оказаться в «Ливерпуле». Действительно ли погода отпугивала?

— Я прилетел туда, поговорили, но погода, долго не мог найти еду… Прилетаю в Испанию — пляж, дети маленькие. Перевешивал комфорт. Потом в футбольном плане я пожалел. На следующий год «Ливерпуль» выиграл несколько трофеев. Вместо меня подписали (Гари) Макаллистера (перешел в «Ливерпуль» в 2000 году — Спортс«“), я подходил к телевизору и говорил: “На твоем месте должен был быть я”, — сказал Мостовой.