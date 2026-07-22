Лалас о ЧМ-2026: «Лучший в истории. Гости турнира и сами американцы убедились в том, насколько прекрасны США, — через призму футбола. Я очень счастлив за свою страну и горжусь ею»

Турнир с участием 48 команд проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая команду Аргентины в финале со счетом 1:0.
"Итак, несмотря на всю звучавшую перед турниром критику, тревоги и нагнетание страха (причем многие делали это с явным предвкушением), чемпионат мира-2026 стал историческим успехом.
Невероятные матчи, рекордное количество зрителей и культурный феномен. Люди чувствовали себя в безопасности, развлекались и радовались. Гости чемпионата и сами американцы убедились в том, насколько прекрасна наша страна, — и все это через призму футбола.
Я очень счастлив за свою страну и горжусь ею. Лучший чемпионат мира в истории. Спасибо, Америка", — написал Лалас.