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«Родина» показала белую форму на сезон-2026/27 собственного производства: «Одна из самых легких футболок в лиге»

«Родина» презентовала домашний комплект формы собственного производства на сезон-2026/27.

Источник: Спортс‘’

"Светлая и невесомая. Белая форма, сияющая россыпью звезд, — отражение лаконичного и рационального. Это ясность того, чего и как мы хотим добиться. Любая наша победа — это список решенных маленьких задач. Свою мечту мы сделали целью.

Одна из самых легких футболок в лиге. Инновационные ткани, точные решения и изящные смыслы. Светоотражающий паттерн, изящно переливающийся в лучах света, — репрезентация одного из символов «Родины», — говорится в посте клуба.

В первом туре РПЛ «Родина» сыграет на выезде со «Спартаком».

Фото: t.me/fcrodina/24613.