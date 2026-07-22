«Родина» показала белую форму на сезон-2026/27 собственного производства: «Одна из самых легких футболок в лиге»

"Светлая и невесомая. Белая форма, сияющая россыпью звезд, — отражение лаконичного и рационального. Это ясность того, чего и как мы хотим добиться. Любая наша победа — это список решенных маленьких задач. Свою мечту мы сделали целью.
Одна из самых легких футболок в лиге. Инновационные ткани, точные решения и изящные смыслы. Светоотражающий паттерн, изящно переливающийся в лучах света, — репрезентация одного из символов «Родины», — говорится в посте клуба.
В первом туре РПЛ «Родина» сыграет на выезде со «Спартаком».
Фото: t.me/fcrodina/24613.