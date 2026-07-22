Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
0
:
Црвена Звезда
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Викингур Р
2
:
Хапоэль Беэр-Шева
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Клаксвик
0
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
4
:
Хартс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атерт
2
:
Дьер
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тун
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
1
:
Гурник З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Флориана
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Орхус
1
:
Лех
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Гетеборг
1
:
Левадия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мьельбю
3
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Сабах
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арарат-Армения
2
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
0
:
Слован Бр
2
П1
X
П2

Модрич уйдет из сборной Хорватии после игры с Испанией 6 октября (GdS)

Лука Модрич планирует завершить карьеру в сборной Хорватии в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что 40-летний полузащитник принял решение пока не уходить из национальной команды. La Gazzetta dello Sport утверждает, что прощальный матч капитан проведет в октябре — против Испании в Лиге наций.

Модрич уже известил о своем решении Славена Билича, нового главного тренера команды.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше