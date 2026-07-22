Модрич уйдет из сборной Хорватии после игры с Испанией 6 октября (GdS)

Ранее стало известно, что 40-летний полузащитник принял решение пока не уходить из национальной команды. La Gazzetta dello Sport утверждает, что прощальный матч капитан проведет в октябре — против Испании в Лиге наций.
Модрич уже известил о своем решении Славена Билича, нового главного тренера команды.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше