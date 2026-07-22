Испанская федерация хочет продлить контракт с де ла Фуэнте до 2030-го. Тренер выиграл ЧМ и Евро со сборной

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) собирается продлить соглашения с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте еще на два года — до чемпионата мира 2030 года, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко, сообщает As.