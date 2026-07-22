Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
0
:
Црвена Звезда
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Викингур Р
2
:
Хапоэль Беэр-Шева
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Клаксвик
0
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
4
:
Хартс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атерт
2
:
Дьер
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тун
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
1
:
Гурник З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Флориана
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Орхус
1
:
Лех
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Гетеборг
1
:
Левадия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мьельбю
3
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Сабах
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арарат-Армения
2
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
0
:
Слован Бр
2
П1
X
П2

Испанская федерация хочет продлить контракт с де ла Фуэнте до 2030-го. Тренер выиграл ЧМ и Евро со сборной

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) собирается продлить соглашения с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте еще на два года — до чемпионата мира 2030 года, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко, сообщает As.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) собирается продлить соглашения с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте еще на два года — до чемпионата мира 2030 года, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко, сообщает As.

Действующий контракт 65-летнего специалиста, приведшего Испанию к победе на Евро-2024 и ЧМ-2026, рассчитан до окончания чемпионата Европы 2028 года.

Президент RFEF Рафаэль Лусан убежден, что именно нынешний главный тренер сборной Испании должен готовить команду к домашнему турниру 2030 года. Помимо продления, также будут пересмотрены условия договора в сторону повышения в соответствии с заслугами де ла Фуэнте.

Ожидается, что переговоры начнутся по окончании лета.