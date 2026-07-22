Франк Лебеф: «Любой, кто разбирается в футболе, видел, что Англия испугалась Аргентины. Она контролировала игру, но резко села назад. Это не Аргентина выиграла, а Англия проиграла»

Любой, кто хоть немного понимает в футболе, мог увидеть, что она испугалась. В матче против аргентинской команды, за которую играет такой талантливый игрок, как Месси, тебя обязательно накажут в какой-то момент. Это не Аргентина выиграла, а Англия проиграла", — отметил экс-защитник сборной Франции в интервью Freebets.